Житель Башкирии избил друга, встав на защиту оскорбленных девушек

Серьезная драка произошла в селе Алкино-2 Чишминского района. 49-летний местный житель заявил, что его жестоко избил собственный друг. Представители правоохранительных органов быстро нашли обидчика.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 49-летний мужчина выпивал вместе с его 54-летним другом и двумя девушками в собственной квартире. Но вскоре такое развлечение наскучило дамам, и они ушли домой. Это сильно разозлило хозяина квартиры, он начал жестоко оскорблять девушек, чем разгневал своего друга.

54-летний мужчина, встав на защиту ушедших собеседниц, избил товарища и поспешил скрыться. Полиция задержала подозреваемого как раз в тот момент, когда он хотел уехать в соседний регион. По факту избиения было возбуждено уголовное дело.