В Магнитогорске в жилом доме взорвался газ

Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске произошла трагедия. В многоквартирном жилом доме взорвался бытовой газ. На место происшествия незамедлительно направились спецслужбы.

Трагедия произошла в жилом доме №29 по улице Доменщиков. Со слов жителей соседних районов, взрыв был такой силы, что за километр от места произошедшего тряслись окна в квартирах. Согласно предварительным данным, трагедия унесла две жизни.

В момент взрыва в квартире находилась пожилая женщина с полуторагодовалым ребенком. По предварительным данным, ребенка удалось спасти. Судьба пенсионерки остается неизвестной.

В настоящее время на месте трагедии работают спецслужбы. Обстоятельства произошедшего устаналиваются.