В Башкирии 37 человек накажут за нарушение режима самоизоляции

37 жителей Башкортостана будут наказаны за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили сегодня на совещании по противодействию распространения коронавируса в регионе. Радий Хабиров отметил, что такие безответственные действия могут привести к серьёзным последствиям.
Закрытые кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, библиотеки, запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Правительство было вынуждено пойти на такие меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сейчас основная угроза исходит от жителей республики, которые вернулись из-за рубежа и вместо самоизоляции дома гуляют по улицам и посещают общественные места.
Штраф за нарушение самоизоляции достигает 80 тысяч рублей. А если в результате этого произошло массовое заражение людей и гибель от инфекции, предусмотрена уголовная ответственность. На фоне распространения коронавируса депутаты планируют ужесточить наказание.
Муниципалитеты должны пересмотреть свои бюджеты и создать резерв для поддержки социальной сферы и экономики. Правительство разработает соответствующую программу. Школьные каникулы решено продлить до 6 апреля. На следующей неделе, которая указом Владимира Путина объявлена полностью выходной, не будут работать и детские сады. Ограничение не коснется структур жизнеобеспеченья, аптек, продовольственных магазинов, банков, общественного транспорта, органов власти и экстренных служб.
Коронавирус в первую очередь представляет серьезную опасность для людей старше 65 лет. Чтобы снизить вероятность их заражения, в Башкортостане вводят карантин для пожилых. В республике в зоне риска более полумиллиона граждан старшего поколения.
Под особое наблюдение попадут люди с хроническими, кардиологическими заболеваниями, онкологией. Бытовую помощь одиноким пожилым людям будут оказывать волонтёры. Вместе с тем усилен контроль за туристами, прилетающими чартерными рейсами из других стран. После сдачи анализов все они обязаны самоизолироваться минимум на 2 недели. До конца месяца власти республики вернут домой ещё полторы тысячи уроженцев Башкортостана.