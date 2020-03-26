В Башкирии 37 человек накажут за нарушение режима самоизоляции

37 жителей Башкортостана будут наказаны за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили сегодня на совещании по противодействию распространения коронавируса в регионе. Радий Хабиров отметил, что такие безответственные действия могут привести к серьёзным последствиям.

Закрытые кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, библиотеки, запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Правительство было вынуждено пойти на такие меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сейчас основная угроза исходит от жителей республики, которые вернулись из-за рубежа и вместо самоизоляции дома гуляют по улицам и посещают общественные места.

Вся Европа и все окружающие нас государства, образно говоря, полыхают от коронавируса. И те, кто был там, являются с высокой долей вероятности разносчиков этой инфекции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Штраф за нарушение самоизоляции достигает 80 тысяч рублей. А если в результате этого произошло массовое заражение людей и гибель от инфекции, предусмотрена уголовная ответственность. На фоне распространения коронавируса депутаты планируют ужесточить наказание.

В Государственной Думе РФ находится законопроект, который очень серьезно ужесточает наказание за нарушение карантинных мероприятий плоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Алексей Касьянов, секретарь межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан

Муниципалитеты должны пересмотреть свои бюджеты и создать резерв для поддержки социальной сферы и экономики. Правительство разработает соответствующую программу. Школьные каникулы решено продлить до 6 апреля. На следующей неделе, которая указом Владимира Путина объявлена полностью выходной, не будут работать и детские сады. Ограничение не коснется структур жизнеобеспеченья, аптек, продовольственных магазинов, банков, общественного транспорта, органов власти и экстренных служб.

Как никто сейчас нуждаются в нашей и в материальной, и товарищеской поддержке медики. Особенно те медики, которые работают непосредственно с теми людьми, которые уже инфицированы или есть высокая степень угрозы инфицирования. На них сейчас многое держится, поэтому мы должны им помогать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Коронавирус в первую очередь представляет серьезную опасность для людей старше 65 лет. Чтобы снизить вероятность их заражения, в Башкортостане вводят карантин для пожилых. В республике в зоне риска более полумиллиона граждан старшего поколения.