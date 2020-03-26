Жительница Уфы оставила работу, чтобы стать волонтером доставки для пожилых

С завтрашнего дня в Уфе вводится карантин для пенсионеров старше 65 лет: пожилые люди наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией, а потому без надобности выходить из дома им не рекомендуется. Те, кто живет один, могут заказать продукты и лекарства по телефону. Сегодня, кстати, волонтерские ряды пополнились: в добровольцы записалась женщина, которая ради помощи другим оставила свою основную работу.

Даже в салоне своего авто Анна Исмагилова с недавних пор ездит в маске и стерильных перчатках. Не только ради собственной безопасности, но и тех, кого она навещает. Женщина вызвалась доставлять пенсионерам продукты питания. Будучи парикмахером, на время она приостановила свою основную деятельность.

В связи с пандемией именно пенсионеры в повышенной группе риска. Коронавирус у них протекает тяжелее, а потому людям старше 60 рекомендовано сидеть дома. Если же необходимо купить продукты или медикаменты, то лучше обратиться к родственникам или волонтерам.

На счету Дарьи Сизоненко это уже 6 заказ за день. Волонтеры работают по списку, который к ним поступает из колл-центра. Попросить доставить необходимое продовольствие пожилые могут по телефону горячей линии.

Спрашиваем конкретно, какой продукт. Желательно, в каком магазине. Потому что они знают, сколько стоит примерно продукт и говорят, в каком магазине, какая марка. Дарья Сизоненко, заместитель руководителя волонтерского движения «Волонтеры-медики»

Прежде помощникам приходилось либо ходить пешком, либо вызывать такси. Анна Исмагилова – первый в республике доброволец, вызвавшаяся бесплатно развозить их по адресам. Волонтеры доставят продукты до квартиры, соблюдая при этом санитарные нормы.

Специалисты говорят, что по возможности нужно минимизировать любые контакты с пожилыми, чтобы в случае чего их не заразить. А потому и наша съемочная группа, как и сами волонтеры, проходить в квартиру не стала.

Переступать порог волонтеры не могут по инструкции. Важно сохранять дистанцию. На месте отчитываются о покупке и бегом на следующий заказ.

Проект единого колл-центра реализуется Общероссийским народным фронтом совместно с волонтёрами-медиками не первый день. Всего на горячую линию поступило порядка 70 обращений, 36 – отработано. В региональном штабе уверены: пока просто не все знают о подобной услуге. В ближайшее время количество звонков возрастет. Сейчас как никогда нужна помощь добровольцев.

И вот если есть в городе еще такие люди, то можно через сайт добро.рф регистрироваться, можно обращаться непосредственно в штаб ОНФ в РБ, он расположен на Кирова, 1. Это в Доме профсоюзов. Шамиль Валеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан