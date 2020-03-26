В Башкирии фермеры жалуются, что лесорубы уничтожили их урожай

В Кушнаренковском районе разгорается конфликт между лесорубами и фермерами. Владельцы пашни утверждают, что лишились урожая на круглую сумму. Мол, вырубая лесопосадку, тяжёлые грузовики уничтожили озимые культуры.
Эту машину с неместными номерами в поле занесло явно не попутным ветром. Груженная только что заготовленной древесиной, здесь она уже не в первый раз. Правда, лесорубы не ожидали столкнуться с владельцами земли, на которой они так добротно потрудились.
Больше всех действиями лесорубов возмущен фермер Ринат Сакаев, который арендует эти земли. По словам мужчины, тяжёлые грузовики вытоптали посаженные им озимые. Вдобавок к этому испортили ещё и незасеянные пашни. Комиссионная проверка насчитала ущерб на 8 млн рублей.
По документам здесь осуществлялось кронирование лесопосадки. Исполнителем выступил плодосовхоз «Солнечный Бузовьяз». До руководителя дозвониться не удалось. Несколько рабочих, увидев приближающуюся съёмочную группу, поспешили ретироваться. А вот этот мужчина заявил, что никакого отношения к рубке не имеет.
Все то, что осталось, сложно назвать деревьями. Пеньки, не больше. Высота каждого метр-полтора. Произошедшее явно не подходит под понятие «кронирование». Скорее, вырубка. По словам арендатора, выгода от реализации такого объема древесины может быть немаленькой. Зато последствия кронирования дорого скажутся на плодородии почвы.
Сложившейся ситуацией возмущены общественники. По их словам, вырубка лесопосадки в районе активно проводится с прошлого года.
Любопытный факт: постановление на кронирование деревьев выписано 29 ноября прошлого года. При этом в силу вступило на 17 дней раньше. Кстати, глава Шариповского сельсовета, подписавший документ, больше не занимает эту должность. В районной администрации фермерам посоветовали не рубить с плеча. Причиной кронирования назвали обеспечение в том числе и их безопасности.
В администрации пообещали провести собрание со всеми сторонами конфликта. Не исключено, что на встрече будут и правоохранительные органы. В МВД проводят доследственную проверку, чтобы выяснить, насколько обоснованно лесорубы получили заказ на работу.