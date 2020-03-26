В Башкирии фермеры жалуются, что лесорубы уничтожили их урожай

В Кушнаренковском районе разгорается конфликт между лесорубами и фермерами. Владельцы пашни утверждают, что лишились урожая на круглую сумму. Мол, вырубая лесопосадку, тяжёлые грузовики уничтожили озимые культуры.

Эту машину с неместными номерами в поле занесло явно не попутным ветром. Груженная только что заготовленной древесиной, здесь она уже не в первый раз. Правда, лесорубы не ожидали столкнуться с владельцами земли, на которой они так добротно потрудились.

Больше всех действиями лесорубов возмущен фермер Ринат Сакаев, который арендует эти земли. По словам мужчины, тяжёлые грузовики вытоптали посаженные им озимые. Вдобавок к этому испортили ещё и незасеянные пашни. Комиссионная проверка насчитала ущерб на 8 млн рублей.

Выявлены следы ущерба на сумму более 8 млн. Получается, 28 га. Из них 13 га посеяно озимой пшеницы и 15 га засорение зябью. Ринат Сакаев, фермер

По документам здесь осуществлялось кронирование лесопосадки. Исполнителем выступил плодосовхоз «Солнечный Бузовьяз». До руководителя дозвониться не удалось. Несколько рабочих, увидев приближающуюся съёмочную группу, поспешили ретироваться. А вот этот мужчина заявил, что никакого отношения к рубке не имеет.

Я приехал машину чинить. Я слесарь, я приехал технику чинить, когда меня вызывают. Могу приехать, проверить. Евгений Капошкин, рабочий

Все то, что осталось, сложно назвать деревьями. Пеньки, не больше. Высота каждого метр-полтора. Произошедшее явно не подходит под понятие «кронирование». Скорее, вырубка. По словам арендатора, выгода от реализации такого объема древесины может быть немаленькой. Зато последствия кронирования дорого скажутся на плодородии почвы.

Посадки во всем мире выполняют большую роль. Они защищают поля от ветровой эрозии. При моей бытности были случаи, когда целые поля уносило ветром. Т.е. сеешь, мощный ветер, и от посевов ничего не остается. Ринат Миргалиев, собственник земельного участка

Сложившейся ситуацией возмущены общественники. По их словам, вырубка лесопосадки в районе активно проводится с прошлого года.

Все началось в Ресмекеевском сельсовете. Весь народ был также против. Ввиду того, что они не смогли обосновать все вырубки документально, они ушли сюда. Марсель Ахияретдинов, общественный деятель

Любопытный факт: постановление на кронирование деревьев выписано 29 ноября прошлого года. При этом в силу вступило на 17 дней раньше. Кстати, глава Шариповского сельсовета, подписавший документ, больше не занимает эту должность. В районной администрации фермерам посоветовали не рубить с плеча. Причиной кронирования назвали обеспечение в том числе и их безопасности.

Каждый день может какое-нибудь дерево упасть и может при этом повредить и линии электропередач, и тех же фермеров, которые в поле работают. Эльдар Давлетов, юрист администрации Кушнаренковского сельсовета

Надо пригласить лесничество, мы со своей стороны будем представлены тоже. Я буду и мой зам по сельскому хозяйству. Таким образом, будем разбираться. Руслан Гизатуллин, глава администрации Кушнаренковского района