Ветеран из Башкирии после войны получил образование ракетчика и служил на Байконуре

43 дня до Дня Победы. Сегодня мы расскажем о Лутфулле Шарафиеве из Бакалинского района. Во время войны он был пулеметчиком, а уже в мирное время продолжил службу в Казахстане – должность была засекречена.

У него свой рецепт здоровья и долголетия. И судя по всему, крайне эффективный. В первую очередь физические нагрузки. Поддерживать хорошую форму он научился еще во время войны. Лутфулла Сагитович на фронт попал в 44-м. Отличнику, только закончившему 9 класс, вместо пера дали патроны, назначив помощником пулеметчика. Способный ученик быстро пошёл на повышение.

Научился по пулемету там. Инструкцию как стихотворение запомнил. Потом, когда мне нужно было, там уже я по инструкции говорю, а пулемет уже быстренько собираю. Лутфулла Шарафиев, ветеран Великой Отечественной войны

Служба пришлась почти на конец войны. Часто приходилось брать в окружение группы немецких солдат. На тот момент, отступая, враг всё чаще предпочитал сдаваться. После мая 45-го старательного Лутфуллу отправили в Тбилиси в Горно-артиллерийское училище.

«Вы будете офицерами». Я говорю: «Я же по-русски не знаю». «Это ничего, – говорит, – русскому вы обучитесь там». Без экзамена, с образованием 9 классов. Вот так закончил училище. На одни пятерки. Уже умел выполнять всё, что надо было делать. Лутфулла Шарафиев, ветеран Великой Отечественной войны

Затем была служба в Уссурийске, одновременно он заочно отучился в 10-м классе, чтобы поступить в академию. И успешно её окончил. Из академии вышел артиллерийским инженером, но на деле, говорит Лутфулла Сагитович, был ракетчиком. Просто раньше, чтобы засекретить, записывали по-другому. После учебы его отправили в Казахстан, служил в Семипалатинске и на Байконуре. Испытывали боевые ракеты и не только.

Несмотря на то, что служба уже давно позади, офицерская выправка осталась. Лутфулла Сагитович живет у племянника. Расписание и образ жизни, говорят родственники, у ветерана по-военному строгие.