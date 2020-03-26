Линус Умарк попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева»

Самый популярный игрок башкирского хоккейного клуба попрощался на своей странице в соцсети с болельщиками «Салавата». Сезон КХЛ завершен из-за пандемии коронавируса, и шведский хоккеист в Башкирию в этом году уже не вернется. О спортивном пути Линуса Умарка и о его приходе к лидерству в «Салавате Юлаеве».

«Я обещал вам Кубок Гагарина в этом сезоне, но увы, мы не можем контролировать то, что происходит в мире. Но я по-прежнему верю, что мы бы добрались до самого конца. Я горжусь тем, что провел последние пять лет в таком клубе мирового класса, как «Салават Юлаев». И спасибо всем вам, фанатам, было очень приятно. Вы классные, без вас хоккей не такой прикольный. У меня всегда будет зеленое сердце, где бы я ни играл, всегда будет #зеленаямашина». Давайте вспомним, какой была эта зеленая машина.

Его словарный запас поразил болельщиков: Умарк сразу заговорил на одном языке с фанатами. Но больше всего он покорил своей игрой, искрометными голами. Линус Карл Хеймер Умарк – так полностью звучит имя шведского хоккеиста. В НХЛ отличиться ему не удалось по разными причинам: то травмы, то локаут. После этого и вернулся в КХЛ. Провел один сезон в финском «Йокерите» и в 2015 пришел в «Салават Юлаев». В команде уже тогда играл знакомый Умарку Тему Хартикайнен. К тому же Игорь Захаркин знал шведский – это тоже помогло найти общий язык с самым загадочным хоккеистом команды.

Да, пожалуй, самый загадочный персонаж в команде – Линус Умарк. он особенный. Юха Метсола, вратарь ХК «Салават Юлаев»

Многие эксперты считали «Салават Юлаев» командой Умарка, на которого все играли. За это клуб часто критиковали. Иногда казалось, что от настроения шведского легионера зависит вся игра коллектива. Отчасти это, может быть, и правда, но если Умарк был в настроении, то лед плавился от его фантазии.

Кто еще из полевых игроков мог бы попробовать себя в воротах на Матче Звезд? А кто бы решился провести выпуск новостей в эфире нашего телеканала?

В этом сезоне Линус Умарк сделал голевую передачу в матче против «Амура» и заработал 300-е очко за уфимский клуб. По этому показателю он обошел Александра Радулова. А кто бы еще решился на спарринг с Данисом Зариповым?

Не забудьте и о международном опыте. Умарк выступал за сборную Швеции на юниорских, молодёжных и взрослых чемпионатах мира, а также в Евротуре. На уровне юниоров и молодёжки он дважды брал серебро. А во взрослой сборной становился два раза подряд бронзовым призёром. В 2017 году завоевал золото чемпионата мира. Но в этом сезоне Умарку пришлось надеть на себя джерси сборной России – проспорил и слово сдержал.