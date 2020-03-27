«По лбу себе щелкните»: в Башкирии женщина оскорбила врачей, проверяющих пенсионеров из-за коронавируса

В Башкирии разгорается скандал вокруг женщины из Мелеуза. Жительница республики оставила нелестный комментарий о работе врачей, которые проверяют пенсионеров на входе в поликлинику. Ее матерная реплика не осталась незамеченной.

Во многих учреждениях республики посетителей в эти дни встречают с прибором, который позволяет оперативно измерять температуру на расстоянии. В первую очередь такой тепловизор стали применять на прилетевших в Уфу самолетах. С распространением инфекции такие приборы закупают в больницы и поликлиники.

В одном из городских пабликов Мелеуза появилась фотография, на которой врачи проверяют пришедших на прием в поликлинику пенсионеров. Жители города начали оставлять под ней одобрительные комментарии, но привлекла к себе внимание Алла С., которая написала “Е******! По лбу себе щелкните”.

Скриншот с комментарием начал разлетаться по пабликам-миллионникам. Вскоре женщину “вычислили” и атаковали интернет-тролли. На ее страничку полились гневные комментарии пользователей социальных сетей со всей страны. Мнение жителей России едино: оскорблять медиков, особенно в такое трудное время, никто не имеет права.

У неё обычная реакция, как у любого зверя. Когда он что-то не понимает, то сразу начинает злиться Алексей С., Владивосток

Вот зачем этой стране нормальная медицина, если граждане так относятся к своему здоровью? Константин К., Липецк

Сейчас комментарий из мелеузовского сообщества удален, а женщина закрыла возможность писать себе в личные сообщения. Однако сама ветка ответов на ее оскорбление осталась. Жители Мелеуза также пытались “достучаться” до женщины и объяснить, что врачей оскорблять нельзя.

Напомним, Башкирия вместе со всем миром встала на борьбу с коронавирусом. На днях в республике выявили сразу 4 больных, их состояние на данный момент стабильное. Основной очаг заболевания приходится на Москву. Владимир Путин в целях борьбы с распространением вируса сделал следующую неделю нерабочей.