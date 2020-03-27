«По лбу себе щелкните»: в Башкирии женщина оскорбила врачей, проверяющих пенсионеров из-за коронавируса

В Башкирии разгорается скандал вокруг женщины из Мелеуза. Жительница республики оставила нелестный комментарий о работе врачей, которые проверяют пенсионеров на входе в поликлинику. Ее матерная реплика не осталась незамеченной.
Во многих учреждениях республики посетителей в эти дни встречают с прибором, который позволяет оперативно измерять температуру на расстоянии. В первую очередь такой тепловизор стали применять на прилетевших в Уфу самолетах. С распространением инфекции такие приборы закупают в больницы и поликлиники.
В одном из городских пабликов Мелеуза появилась фотография, на которой врачи проверяют пришедших на прием в поликлинику пенсионеров. Жители города начали оставлять под ней одобрительные комментарии, но привлекла к себе внимание Алла С., которая написала “Е******! По лбу себе щелкните”.
Скриншот с комментарием начал разлетаться по пабликам-миллионникам. Вскоре женщину “вычислили” и атаковали интернет-тролли. На ее страничку полились гневные комментарии пользователей социальных сетей со всей страны. Мнение жителей России едино: оскорблять медиков, особенно в такое трудное время, никто не имеет права.
Сейчас комментарий из мелеузовского сообщества удален, а женщина закрыла возможность писать себе в личные сообщения. Однако сама ветка ответов на ее оскорбление осталась. Жители Мелеуза также пытались “достучаться” до женщины и объяснить, что врачей оскорблять нельзя.
Напомним, Башкирия вместе со всем миром встала на борьбу с коронавирусом. На днях в республике выявили сразу 4 больных, их состояние на данный момент стабильное. Основной очаг заболевания приходится на Москву. Владимир Путин в целях борьбы с распространением вируса сделал следующую неделю нерабочей.
В целях безопасности жителям Башкирии советуют без надобности не покидать квартиру. В случае ухудшения состояния - самоизолироваться на 14 дней. То же самое должны сделать те, кто возвращаются в республику из-за рубежа. Правила карантина в особенности касаются пожилых людей: по данным статистики коронавирус опасен для людей старше 65 лет ввиду их ослабленной возрастом иммунной системы.