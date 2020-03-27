В новой части игры Half-Life появилось пиво из Башкирии

23 марта вышла третья часть всеми известной игры Half-Life. Геймеры ждали ее выхода более десяти лет. Однако в третьей части появилось то, чего никто не мог ожидать.

В игре появилось пиво прямиком из Башкирии. Геймеры разглядели на этикетке, что хмельной напиток изготовлен на Стерлитамакском пивоваренном заводе. Данный факт вызвал у фанатов массу эмоций.