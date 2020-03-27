В Башкирии в ДТП погибли два молодых человека

ГИБДД по Башкирии сообщает, что 26 марта на дорогах республики произошло четыре серьезных аварии. Два дорожно-транспортных происшествия закончились смертью. В авариях погибли молодые люди.

В Уфимском районе на трассе Уфа-Москва 40-летний водитель «Ниссан» сбил пешехода. Пострадавший 30-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а водителя автомобиля госпитализировали. Сообщается, что на одежде пешехода не было светоотражающих элементов, а авария произошла в темное время суток.

В Иглинском районе тоже произошёл наезд на пешехода. 57-летний водитель грузовика «Вольво» совершил наезд на 32-летнего мужчину, который шёл по обочине. К сожалению, пешеход погиб сразу от полученных травм, спасти его не было шансов.