В Уфе школьники придумали опасные для жизни игры

В районе Затон очевидцы заметили школьников, которые придумали действительно опасные для жизни игры. Два подростка забрались на крышу заброшенного детского сада и бегали по ней. Мальчики играли в опасной близости от края крыши, а в один момент даже хотели спрыгнуть.

Крыша двухэтажного заброшенного здания показалась подросткам отличным местом для развлечения. Мальчики бегали друг за другом, балансировали на балках и даже хотели прыгнуть с крыши. Обеспокоенные очевидцы возмутились такому времяпрепровождению и задали логичный вопрос администрации района, которая не делает ничего для безопасности детей.

Что ждете? Чтобы кто-то умер там? очевидец

Многие пользователи сети поддержали возмущение автора поста. Такие игры действительно могут закончиться трагично, а так как заброшенные постройки часто не охраняются и не закрываются, подростки любят экстремально провести время. Однако не все комментаторы поддержали возмущение – многие вспомнили, как они сами лазали по крышам, гаражам и «заброшкам» в детстве и ничего страшного с ними не случилось.