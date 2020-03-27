Житель Башкирии вонзил нож в грудь собственного отца

В Хайбуллинскую районную больницу был доставлен 61-летний местный житель. Пенсионера госпитализировали с ножевым ранением. Врачи поспешили сообщить о происшествии в правоохранительные органы.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что в селе Федоровка между пенсионером и его 39-летним сыном возник конфликт. Сын до этого повздорил с матерью, поэтому пенсионер решил разобраться с мужчиной. Перед ссорой оба выпивали алкоголь, что повлияло на ход конфликта.

Спокойным разговор между родственниками не вышел – сын в пылу ссоры схватил нож и ударил отца в грудь. Пенсионер смог дойти до собственного дома и уже оттуда позвонить в больницу. По факту нападения на пенсионера было возбуждено уголовное дело.