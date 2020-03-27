Стало известно об одном из нападавших в ТЦ Уфы подростков из банды А.У.Е.

Один из напавших в торговом центре на ребенка подростков оказался из многодетной семьи. Мама не справлялась с воспитанием. Помимо него, женщина воспитывает еще четверых детей.

Сейчас оба нападавших находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Айбулат Хажин на совещании, которое провел заместитель премьер-министра Ирек Сагитов, сказал, что главное – не напугать, а выстроить правильную профилактическую работу. Также важно поддержать женщину, так как семья находится в тяжелой жизненной ситуации.