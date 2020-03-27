Жителям Башкирии рассказали, как оформить больничный из дома

Человек если вернулся из-за границы и у него карантин, ему не нужно выходить из дома. Он может воспользоваться электронным сервисом и уже соответствующие органы мы свяжемся с кем нужно, совершим все действия и он в ближайшие дни получит оплату по своему больничному.

Лариса Черепанова, заместитель управляющего государственным учреждением регионального отделения фонда социального страхования по Республике Башкортостан