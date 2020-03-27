Жителям Башкирии рассказали, как оформить больничный из дома

Правом на регистрацию листка нетрудоспособности могут воспользоваться трудоустроенные жители республики, вернувшиеся из заграничной поездки, а так же совместно проживающие с ними работающие граждане. Дистанционно это можно сделать двумя способами. Первый вариант - это обратиться в больницу по телефону и вызвать врача на дом.
Второй - подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования. доступ который возможен только зарегистрированным на портале Госуслуг.
Все вопросы связанные с оформление листков нетрудоспособности можно задать по горячей линии Фонда социального страхования 8 (347) 256-17-28.