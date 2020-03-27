В Уфе швейные мастерские расширяют штат для пошива масок

Швейные мастерские Уфы расширяют штат сотрудников для пошива медицинских масок. К такой практике перешла одна из компаний - «Алькаир». Заявки поступают из нескольких регионов страны, но в первую очередь заказ делают для «Башфармации».
Об этом журналистам рассказали представители фирмы. Сейчас одна смена выполняет заказ ежедневно на три тысячи штук. После запуска второй линии количество увеличится вдвое.
На предприятии понимают насколько важна эта работа. Напомним, всего в республике на пошив медицинских масок сориентированы 22 предприятия. Ежедневно ошивается не менее 10 тысяч штук.