В Уфе швейные мастерские расширяют штат для пошива масок

Швейные мастерские Уфы расширяют штат сотрудников для пошива медицинских масок. К такой практике перешла одна из компаний - «Алькаир». Заявки поступают из нескольких регионов страны, но в первую очередь заказ делают для «Башфармации».

Об этом журналистам рассказали представители фирмы. Сейчас одна смена выполняет заказ ежедневно на три тысячи штук. После запуска второй линии количество увеличится вдвое.