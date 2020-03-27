Жительница Башкирии, зараженная коронавирусом, попросила не сеять панику и слухи

В Башкирии было выявлено 4 пациента с коронавирусом, двое из которых сестры вернувшиеся из путешествия по Европе. Женщины сразу ушли в самоизоляцию, а когда диагноз подтвердили, были госпитализированы в инфекционную больницу. Ляйсан Х., одна из зараженных коронавирусом, провела прямую трансляцию из больничной палаты.
Женщина сообщила, что в сети появляется всё больше слухов о том, что они с сестрой находятся в реанимации под каким-то аппаратом, что их состояние крайне тяжелое. Ляйсан заверила, что в реанимации они не были, их с сестрой поместили в одну люксовую палату, взяли все нужные анализы, не выявив никаких патологий. Лечение больных коронавирусом в сущности ничем не отличается от лечения любого гриппа – женщины каждое утро пьют противовирусную капсулу.
Ляйсан Х. поделилась, что не жалеет о круизном путешествии по Европе, так как тогда все границы были открыты, обстановка в мире не была настолько напряженной. А после ухудшения ситуации с коронавирусом они с сестрой, конечно, приняли соответствующие меры, не контактировали с семьей, с детьми, а сразу ушли в самоизоляцию.
Многие пользователи сети стали обвинять Ляйсан Х. в том, что они с сестрой привезли в Башкирию вирус, но женщина заверила, что они ответственно отнеслись к такой страшной болезни. Также Ляйсан попросила добрее относиться к друг другу, так как если в такое непростое время агрессивно вести себя с окружающими, винить их в чем-то, это только ухудшит ситуацию.
Фото: Соцсети.