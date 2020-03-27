БСТ покажет лайф-шоу ZAINETDIN

В воскресенье, 29 марта, в 19:00 в прямом эфире БСТ не пропустите новый формат лайф-шоу ZAINETDIN. Трансляция в режиме онлайн также будет вестись на странице артиста "ВКонтакте" и YouTube-канале БСТ. В рамках проекта "Ритмы сердца Урала" ожидается виртуозная игра на народных инструментах.

Артисту можно будет задать любой вопрос, оставив его в комментарии под прямой трансляцией в социальных сетях. Кроме этого, в программе передаче канала БСТ появятся некоторые изменения.