В Уфе прошло совещание Совета по вопросам развития физкультуры и спорта при Главе РБ

В Уфе прошел селектор руководителей рабочих групп Совета по вопросам развития физкультуры и спорта при Главе республики Башкортостан. Радий Хабиров подписал указ о его создании еще в начале года. В совет вошли именитые спортсмены, опытные тренеры, активисты спортивной общественности.

 Сегодня прошел первый селектор. К нему присоединилась представители из разных городов, в том числе из Салавата, Стерлитамака, Белорецка, Москвы.

Нам совет позволит еще раз провести большой детальный анализ нашей сферы, найти точки роста, а это создание условий для занятий физической культурой и спортом. Вчера министру спорта доложил о том, что совет создан. Эта инициатива получила одобрение.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Утверждены руководители групп по 11 направлениям. В том числе многократная чемпионка Паралимпиады, мира и Европы Рима Баталова, заслуженный мастер спорта СССР, советник Главы республики Шаварш Карапетян.

Я хочу видеть неравнодушных людей, кто будет работать со мной в команде, кто будет продвигать, потому что есть проблемы. Поэтому, наверное, и создан этот Совет. Мы это преодолеем, как преодолеем и коронавирус.

Рима Баталова, депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта России

Я готов участвовать в рассмотрении всех программ и в профессиональном спорте - и спорте высших достижений, и детско-юношеской школе,  студенческое развитие спорта, массового и адаптивного.

Шаварш Карапетян, советник Главы Республики Башкортостан, заслуженный мастер спорт СССР