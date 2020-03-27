В Уфе прошло совещание Совета по вопросам развития физкультуры и спорта при Главе РБ

Я хочу видеть неравнодушных людей, кто будет работать со мной в команде, кто будет продвигать, потому что есть проблемы. Поэтому, наверное, и создан этот Совет. Мы это преодолеем, как преодолеем и коронавирус.

Рима Баталова, депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта России