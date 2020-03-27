В Уфе прошло совещание Совета по вопросам развития физкультуры и спорта при Главе РБ

В Уфе прошел селектор руководителей рабочих групп
Совета по вопросам развития физкультуры и спорта при Главе республики
Башкортостан. Радий Хабиров подписал указ о его создании еще в начале года. В
совет вошли именитые спортсмены, опытные тренеры, активисты спортивной
общественности.
Сегодня
прошел первый селектор. К нему присоединилась представители из разных городов,
в том числе из Салавата, Стерлитамака, Белорецка, Москвы.
Нам
совет позволит еще раз провести большой детальный анализ нашей сферы, найти
точки роста, а это создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Вчера министру спорта доложил о том, что совет создан. Эта инициатива получила
одобрение.
Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Утверждены руководители групп по 11 направлениям. В
том числе многократная чемпионка Паралимпиады, мира и Европы Рима Баталова,
заслуженный мастер спорта СССР, советник Главы республики Шаварш Карапетян.
Я
хочу видеть неравнодушных людей, кто будет работать со мной в команде, кто
будет продвигать, потому что есть проблемы. Поэтому, наверное, и создан этот
Совет. Мы это преодолеем, как преодолеем и коронавирус.
Рима Баталова, депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта России
Я
готов участвовать в рассмотрении всех программ и в профессиональном спорте - и
спорте высших достижений, и детско-юношеской школе, студенческое развитие спорта, массового и
адаптивного.
Шаварш Карапетян, советник Главы Республики Башкортостан, заслуженный мастер спорт СССР