В Уфе появится производство антисептиков

В башкирской столице планируется запуск производства антисептиков и спреев. С такой инициативой выступил директор компании «Торгпромупаковка» Руслан Фазуллин. В Уфе будут производить дезинфицирующие гели и спреи на основе этилового спирта.

Руслан Фазуллин готов вложиться в производство необходимых в настоящих условиях средств гигиены. Около 30 миллионов рублей предприниматель готов вложить в производство. Директор компании отметил, что сейчас непросто получить необходимые разрешительные документы и субсидирование части затрат.

Новое производство обсудили на «Инвестчасе» в Правительстве РБ. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что правительство поддержит запуск производства антисептиков. Содействие будет оказано и в разработке дорожной карты реализации актуального проекта.