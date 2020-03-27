В Уфе врачей обучили оказанию помощи при коронавирусе

Пациент доставлен в тяжелом состоянии - экстренная операция по поводу любой патологии, которая возможна. Только что была сделана интубация трахеи для поступления кислорода и жизнеобеспечения легких. После этого уже операция.

Ильдар Галеев, ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ