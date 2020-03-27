В Уфе врачей обучили оказанию помощи при коронавирусе

В клинике БГМУ прошло обучение врачей по оказанию медицинской помощи при коронавирусной инфекции. На базе симуляционного центра университета они разобрали основной алгоритм действий. Тренировочные реанимацию и хирургические операции врачи производили в костюмах ОЗК.
Обучение шло на нескольких площадках. На виртуальном симуляторе врачи разбирали как проводить диагностику и подобрать меры медицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сценарии разработаны на основе реальных случаев. Подобные обучения врачей планируется провести и в других городах республики.