Житель Башкирии с ранением и без памяти самостоятельно добрался до больницы

Ещё в прошлом году 14 декабря в больницу Уфы попал 40-летний мужчина с потерей памяти и ножевым ранением. Врачи усилено боролись за жизнь пострадавшего, и их усилия оправдались. Однако разобраться в происшествии оказалось не просто.

Следственный комитет России по РБ выяснил, что в селе Зинино на мужчину напал 29-летний местный житель. Мужчины познакомились в день трагедии и решили вместе выпить в доме молодого парня. Однако посиделка закончилась ссорой, во время которой 29-летний мужчина попытался зарезать нового товарища.

Решив, что мужчина мёртв, подозреваемый вывез его в поле и бросил. Но чудом пострадавшему удалось выжить, дойти самостоятельно до посёлка и уже там обратиться за помощью, хотя сам ничего о произошедшем он не помнил. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.