В Башкирии назвали количество пациентов с подозрением на коронавирус

В Башкирии число пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию не изменилось. На данный момент госпитализировано 79 человек, среди них - 13 детей. Актуальные цифры озвучили сегодня, 27 марта, на брифинге в Минздраве Башкирии.
На сегодняшний день состояние всех госпитализированных стабильное. Новых инфицированных, как отметил министр здравоохранения РБ Максим Забелин, нет. Глава ведомства в очередной раз подчеркнул, что сил и средств для предотвращения распространения COVID-19 достаточно.
Напомним, в Уфе завершается работа по перепрофилированию стационаров в инфекционные госпитали. Дёмская больница станет одним из основных учреждений для лечения пациентов с новым вирусом.
Отметим, что 37 жителей республики будут наказаны за нарушение режима самоизоляции. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что такие безответственные действия могут привести к серьёзным последствиям. Власти региона призывают всех прибывших из иностранных государств соблюдать режим самоизоляции.