В Башкирии назвали количество пациентов с подозрением на коронавирус

В Башкирии число пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию не изменилось. На данный момент госпитализировано 79 человек, среди них - 13 детей. Актуальные цифры озвучили сегодня, 27 марта, на брифинге в Минздраве Башкирии.