В Башкирии начнут делать тесты на коронавирус в частных клиниках

В Башкирии частным клиникам дадут право начать тестировать людей на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева. Данное решение позволит обследовать большее количество пациентов с подозрением на COVID-19.
- К тестированию будут привлечены частные медицинские организации, имеющие необходимое лабораторное оснащение и компетентный персонал. С клиниками будет проведено обучение. Предварительно, обучение начнется в понедельник, - рассказала Скотарева.
Напомним, накануне Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии, заявила, что тестов на выявление коронавируса в Башкирии достаточное количество. Два раза в неделю результаты исследования уходят в Федеральную службу. Главная трудность составляют расходные материалы, которые предоставляются по определенному графику, поэтому есть некая очередность.