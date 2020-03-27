В Башкирии начнут делать тесты на коронавирус в частных клиниках

Напомним, накануне Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии, заявила, что тестов на выявление коронавируса в Башкирии достаточное количество. Два раза в неделю результаты исследования уходят в Федеральную службу. Главная трудность составляют расходные материалы, которые предоставляются по определенному графику, поэтому есть некая очередность.