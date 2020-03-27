В Башкирии рассказали, можно ли проводить свадебные банкеты в ресторанах

В Башкирии могут приостановить работу кафе и ресторанов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Так, с 28 марта по 5 апреля все учреждения общепита должны перестать принимать клиентов, говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вместе с этим встал вопрос и о свадебных церемониях. Жители Башкирии задали вопрос присутствовавшему на брифинге в Минздраве представителю Роспотребнадзора Олегу Мавлютову: «Можно ли проводить свадебный банкет, если на него приглашены больше 50 человек?». Так, согласно действующему указу Радия Хабирова, в Башкирии должны быть отменены все массовые мероприятия, которые превышают участие 50 человек.