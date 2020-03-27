Стало известно, как будут работать поликлиники в Башкирии во время нерабочей недели

Больницы и поликлиники Башкирии не поменяют режим работы из-за введенной президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По его словам, никто не останется в эти дни без медицинской помощи.
Забелин акцентировал внимание жителей Башкирии на том, что изменения коснутся только плановой госпитализации и плановых профилактических осмотров. Остальные пациенты получат специализированную помощь в полном объеме. Глава ведомства также отметил, что пациенты, которым выписываются медикаменты, получат рецепты на три месяца вперед, чтобы не выходить лишний раз из дома.