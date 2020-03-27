Стало известно, как будут работать поликлиники в Башкирии во время нерабочей недели

«Экстренных больных так же будут принимать в поликлиниках, а льготные лекарственные препараты будут выписываться сразу на три месяца, чтобы люди поменьше ходили по поликлиникам и стояли в очередях за рецептами. Единственное, стоит уточнить, что люди, которые недавно вернулись из-за границы, перед плановой операцией или госпитализацией, должны будут две недели провести в самоизоляции. В случае необходимости, экстренную помощь они сразу же получат»

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ