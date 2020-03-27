Власти Башкирии выделят 15 млрд рублей на поддержку бизнеса

Сегодня, 27 марта, на брифинге по вопросам поддержки экономики в условиях кризиса было озвучено то, как поддержат предпринимателей Башкирии. Радий Хабиров расставил ключевые акценты поддержки бизнеса в условиях угрозы распространения коронавируса. Многие предприятия закрываются, теряют клиентов, что негативно сказывается на их развитии.

На поддержку малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий будет выделено 15 миллиардов рублей. Помимо федеральных мер поддержки власти Башкирии разработали свой план сохранения стабильного развития экономики. Главные вопросы для предпринимателей Башкирии – налоги и импортозамещение.

Будет снижено налоговое бремя, а также сокращены издержки бизнеса на аренду имущества. Разработана программа по импортозамещению, а также будет поддержаны предприятия, которые направлены на экспорт. Власти республики разработали специальный механизм компенсации курсовой разницы.