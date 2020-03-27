Стало известно, будут ли в Башкирии работать рестораны и торговые центры

На экстренном брифинге по вопросам поддержки экономики в условиях кризиса рассказали о работе общепита и торговых центрах в карантин. С 28 марта по 5 апреля по всей России объявлена неделя каникул, которая будет считаться выходными днями с сохранением заработной платы. На волнующие вопросы на брифинге отвечали Глава Башкирии Радий Хабиров и вице-премьер Андрей Назаров.

Многих жителей Башкирии волнует вопрос работы торговых центров в выходную неделю. Радий Хабиров сообщил, что работа магазинов приостановлена не будет. Однако кинотеатры и бассейны на территории торгово-развлекательных центров должны быть закрыты.

Решения о предприятиях общепита ещё нет. Закрытие ресторанов на время карантина будет обсуждаться отдельно. решение планируется принять как можно скорее.