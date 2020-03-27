Стало известно, как будет оплачиваться нерабочая из-за коронавируса неделя

Президент России Владимир Путин в связи с коронавирсом объявил следующую неделю нерабочей. Первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты РБ, рассказал, как будет оплачиваться эта неделя. Заработные платы у всех останутся без изменений.

Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты РБ, рассказал, как будет оплачиваться нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля. Зарплаты останутся без изменений: сумма не уменьшится и не повысится. Владимир Путин подчеркнул, что выходные дни объявляются с сохранением зарплат.

Завышенной зарплаты не будет, потому что следующая неделя не относится ни к праздникам, ни к выходным. Если у сотрудника отпуск, он также не продлевается на эту неделю.

В эти дни в обычном режиме будут работать все магазины, аптеки, банки и транспорт. Органы власти также будут работать.