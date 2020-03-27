Мэр Уфы выступил к жителям с экстренным обращением

«Уважаемые уфимцы! Несмотря на установившуюся теплую погоду не стоит покидать пределы города, чтобы навестить родственников, проживающих в других населенных пунктах республики, а также рекомендуется воздержаться от дальних поездок.Сейчас в этом нет острой необходимости. В данный момент во главе угла стоит забота о своём здоровье и своих близких. Также рекомендуется не посещать торговые центры и парки, воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей. Проявите понимание к необходимым мерам профилактики и действуйте со всей ответственностью!»

Ульфат Мустафин, глава администрации Уфы