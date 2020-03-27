Мэр Уфы выступил к жителям с экстренным обращением

Мэр Уфы Ульфат Мустафин обратился ко всем жителям столицы с экстренным обращением. Он призвал горожан отнестись к сложившейся ситуации со всей ответственностью. Жителям Уфы не рекомендуется покидать дома и выезжать за пределы города. 

С 30 марта по 5 апреля особенно следует минимизировать все личные контакты. Для того, чтобы минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции, следующая неделя объявлена нерабочей. В это время крайне не рекомендуется посещать места массового скопления людей: торговые центры, парки и скверы. 

Далее мы приведем полный текст обращения.

«Уважаемые уфимцы! Несмотря на установившуюся теплую погоду не стоит покидать пределы города, чтобы навестить родственников, проживающих в других населенных пунктах республики, а также рекомендуется воздержаться от дальних поездок.Сейчас в этом нет острой необходимости. В данный момент во главе угла стоит забота о своём здоровье и своих близких. Также рекомендуется не посещать торговые центры и парки, воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей. Проявите понимание к необходимым мерам профилактики и действуйте со всей ответственностью!»

Ульфат Мустафин, глава администрации Уфы

Напомним, мэр УфыУльфат Мустафин сейчас находится на самоизоляции после возвращения из-за рубежа. Также на двухнедельном карантине находится и Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района.    