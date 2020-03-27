Мэр Уфы выступил к жителям с экстренным обращением

Мэр Уфы Ульфат Мустафин обратился ко всем жителям столицы с экстренным обращением. Он призвал горожан отнестись к сложившейся ситуации со всей ответственностью. Жителям Уфы не рекомендуется покидать дома и выезжать за пределы города.
С 30 марта по 5 апреля особенно следует минимизировать все личные контакты. Для того, чтобы минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции, следующая неделя объявлена нерабочей. В это время крайне не рекомендуется посещать места массового скопления людей: торговые центры, парки и скверы.
Далее мы приведем полный текст обращения.
Напомним, мэр УфыУльфат Мустафин сейчас находится на самоизоляции после возвращения из-за рубежа. Также на двухнедельном карантине находится и Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района.