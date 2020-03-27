У солиста Rammstein обнаружили коронавирус

Солист немецкой группы Rammstein сейчас находится в больнице. У известного на весь мир артиста обнаружили коронавирус. По данным врачей, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Вокалист индастриал-группы Rammstein находится в больнице с коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild. Ранее Тилль Линдеманн был госпитализирован в больницу с сильной температурой.