У солиста Rammstein обнаружили коронавирус

Солист немецкой группы Rammstein сейчас находится в больнице. У известного на весь мир артиста обнаружили коронавирус. По данным врачей, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Вокалист индастриал-группы Rammstein находится в больнице с коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild. Ранее Тилль Линдеманн был госпитализирован в больницу с сильной температурой.
Как того требует протокол, врачи взяли у него анализ на коронавирусную инфекцию. Сегодня артиста огорошили страшным диагнозом. Сейчас у Тилля Линдеманна воспаление легких, которое не опасно для здоровья. Он находится в одном из госпиталей Берлина под надзором инфекционистов.