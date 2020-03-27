В Уфе журналисты проверили работают ли кинотеарты и фитнес-центры

Вот уже три дня в Башкирии не доступны кинотеатры, бассейны и фитнес-центры. Все они закрыты до особого распоряжения - меры были приняты в связи с введённым режимом повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции. Журналисты телеканала БСТ решили узнать, как выполняются эти требования.

Вот уж где действительно никакая зараза не пройдет. Вход в спорткомплекс «Буревестник» охраняет бдительная Дамира Ханафиева. По всей видимости, договориться не получится. Войти можно только с личного разрешения руководства.

Кстати, поводом для визита журналистов послужило обыкновенное любопытство. Действительно ли в Уфе теперь негде поплавать, посмотреть кино и заняться фитнесом? Оказалось, что к требованиям отнеслись со всей серьезностью. А некоторые позаботились об этом заранее.

Приказ не проигнорировали и в других городских бассейнах. На входе одна и та же картина: дверь закрыта, на ней предупреждающая информация. Журналистам можно заглянуть внутрь только в порядке исключения и после проверки температуры.

Знамениты бассейн «Юность» - тот, что под открытым небом, также временно приостановил работу. Как видно, посетителей нет, сам бассейн затянут материалом, а часть сотрудников отпустили по домам. Да и вода уже потихоньку остывает.

И это, по мнению сотрудников спорткомплекса, самое важное. Так как температура воды здесь круглый год держится на отметке +30 градусов. Некоторые полагают, что это существенно снижает жизнеспособность вирусов. Поэтому в виде исключения администрация «Юности» попросила главного санитарного врача работу бассейна возобновить.

В зрительном зале сегодня тоже тихо. Кинотеатры закрыты и ждут особого распоряжения. По всей видимости, речь идет о снятии режима повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции. Когда этот приказ поступит, пока можно только предполагать.