Предприниматель из Башкирии подарил 3 аппарата ИВЛ для борьбы с коронавирусом

В Башкирии появился наш, республиканский, Илон Маск. По примеру своего зарубежного коллеги-бизнесмена, предприниматель Денис Лукманов подарил больнице три аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такой подарок получила Белорецкая городская больница.
Денис также закупил 10 пульсоксиметров и 1000 масок. Уже совсем скоро все медицинские средства поступят в учреждение. Свой благородный поступок предприниматель объяснил тем, что сегодня, как никогда, нужна поддержка и взаимопомощь.
Кроме того, он сообщил, что защитные маски шьют на предприятии не только для работников завода, но и для членов их семей. А во время вынужденных каникул их будут доставлять домой по почте.
Ранее один из столичных фитнес-центров решил поддержать пенсионеров, которые находятся в зоне риска, и подарить им по велотренажеру.