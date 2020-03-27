«Воды может быть много»: синоптики рассказали о половодье в Уфе

Весеннее половодье в этом году наступит пораньше. По
предварительной информации Росгидромета, в Уфе подъем воды будет на уровне или
немного выше средних многолетних значений. Высота подтопления возможна от 40 см
до полутора метров.
Наводнение коснется не только степных рек, таких как
Ашкадар, Стрерля, Таналык, но и горных потоков.
Если резкое таяние снега и выход
грунтовых вод пойдет, то это будет очень резко и воды может быть много. Поэтому
надо готовиться к самому негативному варианту, чтобы все службы которые
работают в этой сфере были готовы.
Виталий Тюр, начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан
Так, по словам сотрудников Башгидрометцентра, сейчас
уровень воды колеблется от -52 см до +18 см в сутки. Все потоки находятся в
берегах.
Учитывая сложившиеся
гидрометереологические условия осенне-зимнего периода, а также ожидаемое
развитие весенних процессов, максимальный уровень воды на большинстве рек
бассейна Белой ожидаются около и выше нормы на 20 см.
Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра