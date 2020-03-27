«Воды может быть много»: синоптики рассказали о половодье в Уфе

Если резкое таяние снега и выход грунтовых вод пойдет, то это будет очень резко и воды может быть много. Поэтому надо готовиться к самому негативному варианту, чтобы все службы которые работают в этой сфере были готовы.

Виталий Тюр, начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан