В Уфе начали дезинфицировать улицы: видео

На улицах Уфы появились люди в специальных оранжевых костюмах. Как и ранее анонсировали власти республики, в столице Башкирии постараются обработать каждый сантиметр. Сегодня специалисты начали свою работу с подземных переходов.

Первых "оранжевых человечков" сегодня жители города заметить в одном из переходов на Центральном рынке. В столице Башкирии началась масштабная обработка специальными растворами общественных пространств. Подобные меры вводили в самом начале эпидемии коронавируса в Китае.

Сегодня мэр Уфы попросил всех жителей города постараться остаться дома на этих выходных. По словам градоначальника, гулять по Уфе, несмотря на солнечную погоду, и выезжать за ее пределы сейчас нет никакой нужды. Уже на выходных по башкирской столице будут ездить грузовики, которые польют столичные улицы дезинфицирующим раствором.