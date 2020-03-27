В Уфе восстановят вафельную разметку и перенесут популярную остановку

В Уфе в этом году должна вновь появиться вафельная разметка. За выезд на неё при красном сигнале светофора предусмотрен штраф. В столице Башкортостана прошёл рейд – комиссия осмотрела 10 опасных перекрёстков.
Остановку «Округ Галле» могут перенести. В прошлом году на этом месте зафиксировано 7 аварий с участием автобусов. По словам инспектора, если общественный транспорт будет забирать людей всего на 15 метров дальше от перекрёстка, количество ДТП значительно уменьшится.
Для снижения уровня аварийности на пересечении проспекта Октября и улицы города Галле рисовали вафельную разметку. Жёлтые клетки, на которые запрещено было выезжать при красном сигнале светофора. За нарушение – штраф.
Сейчас в Уфе вафельных разметок нет. Они были. Но попросту стёрлись. В этом году должны снова появиться как минимум на 10 перекрёстках. Например, здесь на одном из самых оживлённых – на округе Галле.
Стёртая дорожная разметка между тем причина множества аварий. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, больше половины ДТП в стране в 2018 году связаны с отсутствием маркировки дорог. На перекрёстке улиц Айской и Революционной она есть только на предупреждающих знаках.
Ещё одно предложение – установить светофор с дополнительной секцией для поворота налево. Положительный опыт на подобном участке уже есть.
Комиссия осмотрела 10 самых опасных перекрёстков Уфы. Рядом с каждым находятся учебные заведения.
Нарушения на опасных участках дорог зафиксировали. Будет составлен акт. Его отправят в Госкомтранс, в администрацию города и в ГИБДД. Так, например, новая разметка может появиться уже в ближайшее время.
Бюджет – муниципальный и федеральный. Какие-то объекты могут попасть в программу национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Чиновники обещают обеспечить безопасность техническую, остальное – на совести самих пешеходов и водителей.