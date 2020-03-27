В Уфе восстановят вафельную разметку и перенесут популярную остановку

В Уфе в этом году должна вновь появиться вафельная разметка. За выезд на неё при красном сигнале светофора предусмотрен штраф. В столице Башкортостана прошёл рейд – комиссия осмотрела 10 опасных перекрёстков.

Остановку «Округ Галле» могут перенести. В прошлом году на этом месте зафиксировано 7 аварий с участием автобусов. По словам инспектора, если общественный транспорт будет забирать людей всего на 15 метров дальше от перекрёстка, количество ДТП значительно уменьшится.

Для снижения уровня аварийности на пересечении проспекта Октября и улицы города Галле рисовали вафельную разметку. Жёлтые клетки, на которые запрещено было выезжать при красном сигнале светофора. За нарушение – штраф.

Сейчас в Уфе вафельных разметок нет. Они были. Но попросту стёрлись. В этом году должны снова появиться как минимум на 10 перекрёстках. Например, здесь на одном из самых оживлённых – на округе Галле.

Стёртая дорожная разметка между тем причина множества аварий. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, больше половины ДТП в стране в 2018 году связаны с отсутствием маркировки дорог. На перекрёстке улиц Айской и Революционной она есть только на предупреждающих знаках.

Дорожный знак то стоит о том, что здесь вафельная разметка. Надо восстанавливать вафельную разметку. И ставить уже камеру фото- и видеофиксации для выявления нарушений правил дорожного движения по вафельной разметке. Потому что во время заторов нельзя на этот перекрёсток выезжать. Руслан Гадельшин, старший госинспектор Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Ещё одно предложение – установить светофор с дополнительной секцией для поворота налево. Положительный опыт на подобном участке уже есть.

В прошлом году тоже Кирова-Айская тоже очаг ДТП был. Мы отработали левый поворот. Сейчас ДТП практически нет. Рустем Хамитов, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Комиссия осмотрела 10 самых опасных перекрёстков Уфы. Рядом с каждым находятся учебные заведения.

Ограждения есть не везде. Они должны быть, потому что дети перебегают в неположенном месте. Должны быть переходы, знаки. Если мы спасём хотя бы даже одного ребенка, значит, мы не зря работаем. Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России, координатор проекта «Безопасные дороги» по Республике Башкортостан

Нарушения на опасных участках дорог зафиксировали. Будет составлен акт. Его отправят в Госкомтранс, в администрацию города и в ГИБДД. Так, например, новая разметка может появиться уже в ближайшее время.