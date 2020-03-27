Жители Башкирии рассказали, где проще всего переносить самоизоляцию

Жители Башкортостана, прибывшие из-за границы, должны строго соблюдать карантин. Ежедневно по всей республике с проверкой в рейды выходят социальные работники, на нарушителей составляют протокол. Сегодня в Кармаскалах прошел такой рейд.

Связь с самоизолированными жителями только через телефон. Социальные работники совместно с МЧС ежедневно проводят рейды по проверке тех, кто на карантине. Житель Кармаскалов Рамиль Шагапов 18 марта прилетел с отдыха вместе с женой. Теперь они на самоизоляции будут до 3 апреля. Подходить к ним нельзя, поэтому наша съемочная группа взяла интервью по телефону. Мужчина нам рассказал, что в частном доме проще сидеть на карантине.

Да, ну тут всегда есть работа, в огороде тут. Ходишь, снег убираешь. А продуктов хватает, мы набрали сразу, и если что, тут у нас брат родной живет. Рамиль Шагапов, житель Кармаскалов

Неважно, где вы живете – в маленькой деревне или в городе. Все жители республики, приехавшие из-за границы, должны строго соблюдать карантин. Самоизолированным можно общаться с родственниками по телефону или через мессенджеры в интернете. Выходить со двора строго запрещено. И если вдруг понадобятся лекарства или продукты, на помощь придут социальные работники.

Всего же в Кармаскалинском районе организовали 10 групп. Ежедневно социальные работники и спасатели будут проводить рейды. На сегодняшний день в Кармаскалах на карантине сидят 48 человек. Им раздают памятки с номерами горячей линии и мерами предосторожности. А также узнают о самочувствии.

Люди должны относиться к этой ситуации серьезно, к своим близким, к родственникам и соседям, чтобы на них не распространялась вот эта зараза. Беспрекословно выполнять все те указания, которые есть в предписаниях и памятках. Фаиз Масягутов, ведущий инженер противопожарной службы Республики Башкортостан