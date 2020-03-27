Жители Башкирии рассказали, где проще всего переносить самоизоляцию

Жители Башкортостана, прибывшие из-за границы, должны строго соблюдать карантин. Ежедневно по всей республике с проверкой в рейды выходят социальные работники, на нарушителей составляют протокол. Сегодня в Кармаскалах прошел такой рейд.
Связь с самоизолированными жителями только через телефон. Социальные работники совместно с МЧС ежедневно проводят рейды по проверке тех, кто на карантине. Житель Кармаскалов Рамиль Шагапов 18 марта прилетел с отдыха вместе с женой. Теперь они на самоизоляции будут до 3 апреля. Подходить к ним нельзя, поэтому наша съемочная группа взяла интервью по телефону. Мужчина нам рассказал, что в частном доме проще сидеть на карантине.
Неважно, где вы живете – в маленькой деревне или в городе. Все жители республики, приехавшие из-за границы, должны строго соблюдать карантин. Самоизолированным можно общаться с родственниками по телефону или через мессенджеры в интернете. Выходить со двора строго запрещено. И если вдруг понадобятся лекарства или продукты, на помощь придут социальные работники.
Всего же в Кармаскалинском районе организовали 10 групп. Ежедневно социальные работники и спасатели будут проводить рейды. На сегодняшний день в Кармаскалах на карантине сидят 48 человек. Им раздают памятки с номерами горячей линии и мерами предосторожности. А также узнают о самочувствии.
В случае, если людей нет дома, на них составляется протокол о нарушении карантина. Данные отправляются в Роспотребнадзор и в МВД для принятия дальнейших мер. Жителей же республики просят соблюдать карантин после того, как вы прилетели из-за границы, 14 дней.