Житель Башкирии ушёл домой после ножевого ранения в живот

В больницу города Сибай доставили 29-летнего местного жителя. Мужчине диагностировали ножевое ранение в живот, на которое он не сразу обратил внимание. Сотрудники правоохранительных органов выяснили обстоятельства трагедии.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что потерпевший познакомился у магазина с 49-летним мужчиной, который попросил купить ему еды. Между ними завязался разговор, и благодарный житель села пригласил нового друга в гости к знакомому, пообещав, что там будут девушки. Мужчины выпили, пришли в гости, но девушек там не оказалось, что очень расстроило 29-летнего мужчину, который устроил драку.

49-летний сельчанин сразу вытащил нож и усмирил знакомого, который ушёл к себе домой, не обратив внимание на ранение. Только потом ему стало плохо, он вызвал врачей, а теперь находится в реанимации. 49-летнего мужчину задержали и выяснили интересные подробности – подозреваемый только что освободился из тюрьмы.