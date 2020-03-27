В Башкирии пропал 65-летний мужчина

В Стерлитамаке разыскивают пропавшего без вести 55-летнего Рашита Давлетбаева. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 марта. Ориентировка появилась в социальных сетях.

Встревоженные близкие не находят себе места. В поисках участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда. Всех обладающих любой информацией просят сообщить по телефону 8 (987) 106-06-01 или 02.