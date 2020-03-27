В Уфе система «Инцидент» помогла восстановить дорожные знаки

Буквально на днях подобное сообщение о сломанном знаке пешеходного перехода пришло и из другого района города Уфы, Советского. Там администрация района также отработала это сообщение в течение суток. То есть в течение суток знак был восстановлен.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан