В Уфе система «Инцидент» помогла восстановить дорожные знаки

Город Уфа, Кировский район, пересечение улиц Свердлова и Гафури. Именно там жители города сфотографировали упавший знак пешеходного перехода. Горожане уверены: дорожные указатели необходимы на этом участке дороги.

Не все водители внимательны, потому что знаки сопровождают их с обеих сторон. И если с одной стороны упало, то водитель автоматически должен видеть с обеих сторон. Но есть такие водители, которые целенаправленно смотрят в одну точку и могут второй знак не увидеть, естественно, это создаёт свои сложности в проезде перекрёстка и пешеходу тоже.

Мансур Мингазов, житель г. Уфы

Но не только в дневное время необходим знак пешеходного перехода. В ночное время суток дорожный указатель тоже играет немаловажную роль. Не все люди носят одежду со светоотражающими элементами, и в темноте порой их сложно заметить, чего не скажешь о дорожном знаке.

Это привлекает внимание водителя, то есть когда едешь и фары попадают на пешеходный знак, то его видно и начинаешь притормаживать автоматически. А если нет знака, то и пешеход начинает сомневаться, стоит ли ему переходить или не стоит. Вот и такие есть моменты.

Ильяс Хасанов, житель г. Уфы

Он был деформирован во время очистки улиц. Всем городским службам было сделано предписание по поводу внимательного отношения к дорожным знакам. Установкой данного знака занималась управление коммунальным хозяйством и благоустройством города. Данный дорожный знак обновился и также сейчас находится в рабочем состоянии.

Марсель Байдавлетов, руководитель пресс-службы администрации Уфы

Буквально на днях подобное сообщение о сломанном знаке пешеходного перехода пришло и из другого района города Уфы, Советского. Там администрация района также отработала это сообщение в течение суток. То есть в течение суток знак был восстановлен.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Сломанные дорожные знаки – это всегда проблема безопасности, поэтому на такие сообщения власти обращают повышенное внимание и стараются подобные инциденты решать в первую очередь. Ежедневно программа «Инцидент-менеджмент» регистрирует сотни обращений по всей республике. Некоторые вопросы решаются в течение нескольких дней. Обращения, которые требуют более глубокой проработки, занимают времени больше, но контроль не снимается до тех пор, пока чаяния жителей не будут удовлетворены.