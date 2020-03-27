В Уфе система «Инцидент» помогла восстановить дорожные знаки

Город
Уфа, Кировский район, пересечение улиц Свердлова и Гафури. Именно там жители
города сфотографировали упавший знак пешеходного перехода. Горожане уверены:
дорожные указатели необходимы на этом участке дороги.
Не все водители
внимательны, потому что знаки сопровождают их с обеих сторон. И если с одной
стороны упало, то водитель автоматически должен видеть с обеих сторон. Но есть
такие водители, которые целенаправленно смотрят в одну точку и могут второй
знак не увидеть, естественно, это создаёт свои сложности в проезде перекрёстка
и пешеходу тоже.
Мансур Мингазов, житель г. Уфы
Но
не только в дневное время необходим знак пешеходного перехода. В ночное время
суток дорожный указатель тоже играет немаловажную роль. Не все люди носят
одежду со светоотражающими элементами, и в темноте порой их сложно заметить,
чего не скажешь о дорожном знаке.
Это привлекает
внимание водителя, то есть когда едешь и фары попадают на пешеходный знак, то
его видно и начинаешь притормаживать автоматически. А если нет знака, то и
пешеход начинает сомневаться, стоит ли ему переходить или не стоит. Вот и такие
есть моменты.
Ильяс Хасанов, житель г. Уфы
Он был деформирован
во время очистки улиц. Всем городским службам было сделано предписание по
поводу внимательного отношения к дорожным знакам. Установкой данного знака
занималась управление коммунальным хозяйством и благоустройством города. Данный
дорожный знак обновился и также сейчас находится в рабочем состоянии.
Марсель Байдавлетов, руководитель пресс-службы администрации Уфы
Буквально на днях
подобное сообщение о сломанном знаке пешеходного перехода пришло и из другого
района города Уфы, Советского. Там администрация района также отработала это
сообщение в течение суток. То есть в течение суток знак был восстановлен.
Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан
Сломанные
дорожные знаки – это всегда проблема безопасности, поэтому на такие сообщения
власти обращают повышенное внимание и стараются подобные инциденты решать в
первую очередь. Ежедневно программа «Инцидент-менеджмент» регистрирует сотни
обращений по всей республике. Некоторые вопросы решаются в течение нескольких
дней. Обращения, которые требуют более глубокой проработки, занимают времени
больше, но контроль не снимается до тех пор, пока чаяния жителей не будут
удовлетворены.