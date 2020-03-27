Башкирия выделит 15 млрд рублей для поддержки экономики в условиях пандемии

Радий Хабиров объявил о беспрецедентных мерах поддержки экономики Башкортостана в размере 15 млрд рублей. Об этом руководитель республики заявил на брифинге по антикризисным мерам в условиях пандемии. Он подчеркнул, что меры комплексные и направлены на помощь экономике, малому и среднему бизнесу.

В числе первых получателей региональной господдержки наиболее пострадавшие от коронавируса секторы экономики: туристический, гостиничный бизнес, общепит, а также культурно-массовая сфера и спорт, частные дошкольные учреждения. Дополнительную информацию о мерах поддержки можно узнать по горячей линии центра «Мой бизнес»: 8(347)224-99-99. Номер телефона доступен ежедневно с 9 часов до 21:00.