В Башкирии прошли первые испытания системы пожаротушения для вертолётов

Теперь не придется покупать за рубежом. Разработанная в Башкортостане система пожаротушения для вертолётов прошла первые летные испытания. Наблюдал за процессом и Глава республики – Радий Хабиров в рамках рабочей поездки сегодня посетил Кумертауский вертолетный завод и башкирскую птицефабрику по производству мяса индейки.
Вот он? первый экземпляр системы пожаротушения, спроектированный и изготовленный специалистами кумертауского предприятия. Раньше подобное оборудование покупали за рубежом, и объем бака составлял 3 тонны. Теперь вместимость увеличилась на тонну. Глава республики поинтересовался, в течение какого времени производится забор воды.
В 2020 году это уже второй визит Радия Хабирова на КумАПП, а в начале февраля в Уфе вместе с руководством госкорпорации «Ростех» были намечены меры по выводу предприятия из кризиса. В этот раз глава республики приехал, чтобы на месте узнать, как принятые решения повлияли на ситуацию в производстве. Уже наращены объемы, достигнуты договоренности о новых контрактах.
Принятые меры позволят увеличить объемы производства в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а на 2021 с учетом проработанных контрактов здесь ожидают выручку в размере 10 миллиардов рублей.
Наращивают объемы производства и в башкирском птицеводческом комплексе «Урал». А ведь еще в 2017 году в связи с тяжелой финансовой ситуацией прежний инвестор, который выпускал продукцию под брендом «Индюшкин», приостановил свою деятельность. Предприятие оказалось в долговой яме. И только после личного вмешательства Главы республики и долгих переговоров с кредитором в октябре прошлого года птицеводческий комплекс вновь заработал уже с новым хозяином. Здесь заложили первые инкубационные яйца индюшек.
Сейчас на подращивании находится почти 700 тысяч индюшек. Начал работу убойный цех. В марте уже получили первые 200 тонн мяса.
Радий Хабиров поинтересовался перспективами развития птицеводческого комплекса. Руководитель предприятия отметил, что к маю 2020 года будут полностью введены 12 участков подращивания птицы. Всего в этому году планируется заложить порядка 3 млн инкубационных яиц и произвести 31 тысячу тонны мяса в живом весе.