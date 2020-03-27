В Башкирии прошли первые испытания системы пожаротушения для вертолётов

Теперь не придется покупать за рубежом. Разработанная в Башкортостане система пожаротушения для вертолётов прошла первые летные испытания. Наблюдал за процессом и Глава республики – Радий Хабиров в рамках рабочей поездки сегодня посетил Кумертауский вертолетный завод и башкирскую птицефабрику по производству мяса индейки.

Вот он? первый экземпляр системы пожаротушения, спроектированный и изготовленный специалистами кумертауского предприятия. Раньше подобное оборудование покупали за рубежом, и объем бака составлял 3 тонны. Теперь вместимость увеличилась на тонну. Глава республики поинтересовался, в течение какого времени производится забор воды.

В 2020 году это уже второй визит Радия Хабирова на КумАПП, а в начале февраля в Уфе вместе с руководством госкорпорации «Ростех» были намечены меры по выводу предприятия из кризиса. В этот раз глава республики приехал, чтобы на месте узнать, как принятые решения повлияли на ситуацию в производстве. Уже наращены объемы, достигнуты договоренности о новых контрактах.