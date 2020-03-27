В Уфу доставили 418 тысяч медицинских масок

В Уфу доставили почти полмиллиона медицинских повязок. Они будут распределены по республиканским аптекам, ведомствам и предприятиям. Всю партию масок, которую привезли из Москвы, разгрузили на складах предприятия «Башфармация».

Оттуда полезный груз будет распределен дальше. Повязки в первую очередь будут направлены аптекам, медицинским организациям, а также распределены между министерствами, ведомствами и другими общественными организациями. Следующая партия ожидается 30 марта. И количество будет значительно больше – 700 тысяч штук.