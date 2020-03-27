В Башкирии за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить общественные наблюдатели

За голосованием по изменениям в Конституции будут следить общественные наблюдатели. Соответствующее соглашение подписали сегодня. В Уфе состоялась встреча Общественной палаты, некоммерческих организаций и политических партий Башкортостана.
К слову, на заседании присутствовало менее 50 человек. В документе закрепили пункты о взаимодействии сторон, в том числе обозначили создание условий для участия всех заинтересованных граждан в общественном наблюдении. Соглашения вступили в силу с момента его подписания обеими сторонами.