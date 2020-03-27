Концлагерь и вечный голод: истории детей войны из Башкирии

42 дня до Великой Победы. Сегодня мы расскажем о детях войны. Тех, кому пришлось пережить голод и ждать освобождения из фашистских концлагерей.

Спать приходилось в ящике из под комода. Когда началась война, Раисе Злобиной было 4 года. Своих родителей она не помнит. Ее 3-месячную вместе с 3-летним братом бросили в вагоне поезда. Мальчика отправили в детский дом, а девочку удочерила проводница. Больше они никогда не видели друг друга. Вспоминая лихие 40-е, Раиса Злобина говорит, что еды практически не было.

В 1957 году она познакомилась со своим будущем мужем Вячеславом. История, которую он поведал жене, оказалась еще страшнее. Семья военных была родом из Башкортостана. Но вместе с отцом незадолго до войны переехали в Литву. Когда напали фашисты, армия отступала в спешке. Военнослужащим пришлось оставить свои семьи, по сути, на произвол судьбы. В итоге Вячеслав вместе с мамой, сестрами и братом попали в руки захватчиков. Их сразу же отправили в концлагерь Заксенхаузен. Взрослых отправляли на работы. Дети сидели в бараках. Еду приходилось добывать самим. При том что фашисты особо не церемонились.

Муж рассказывал, что иногда удавалось и своровать еду. Часть отдавали военнопленным и с других стран. Позже командование концлагеря стало заставлять детей учить немецкий.