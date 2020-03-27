Жителей Уфы просят протестировать новый трамвай

Мы в данный момент хотим на суд горожан предоставить для рассмотрения данный вид трамвая, чтобы они оценили качество, комфортность данного вида транспорта. У нас последнее приобретение было где-то в 13-14 году, когда последняя партия пришла, 5 трамваем там.

Ильдар Юланов, заместитель главы администрации г. Уфы по транспорту и связи