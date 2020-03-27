Жителей Уфы просят протестировать новый трамвай

В Уфе пришел тестовый подвижной состав. Современный, комфортный, ориентированный в том числе и на людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы прокатились в новом трамвае.
Придумывать трамваям прозвища – это что-то вроде традиции. Пучеглазых желто-красных называли слонами, а вот такие составы, которыми в последний раз обновляли уфимские депо, с теплотой называют морковками. Какое прозвище придумают этому трамваю, можно только гадать. Но Гульнара, водитель трамвая, говорит: однозначно будет что-то ласковое. Новый состав уже успел полюбиться. Здесь есть мелочи, которые могут оценить только те, кто за рулем общественного транспорта.
Камеры видеонаблюдения установлены и в салоне для безопасности пассажиров. Еще одна удобная функция нового трамвая – это автономный ход. Двести метров транспорт может проехать, отключив токоприемник. Комфортный салон. Предусмотрены и места для мам с колясками.
Трамвай оборудован аварийной системой открывания дверей. Нажимаем кнопку и слегка тянем поручни на себя. Но самое главное, наверное, что весь современный транспорт делают с учётом потребностей маломобильных граждан. Здесь, например, есть сигнальная кнопка: пассажир нажимает ее перед нужной остановкой, оповещая водителя о том, что ему необходима помощь. А он в свою очередь помогает инвалиду выйти из трамвая, спустив его по выдвижному трапу.
Трамвай, кстати, сделали немного ниже тех моделей, что сейчас колесят по уфимским рельсам. Опять же для удобства колясочников и мам с детьми. На столичных улицах такой состав будет пока единственным в своем роде. Его на два месяца для тестового пользования предоставил завод-производитель из Екатеринбурга.
Трамвай будет курсировать в южной части Уфы по 5-му маршруту от Госцирка до улицы Пушкина. Если горожане оценят положительно, то такие подвижные составы придут на замену старым.