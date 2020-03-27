Руководство «Салавата Юлаева» подвело итоги сезона

Сегодня руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» подвело итоги завершившегося сезона. Генеральный директор Александр Курносов, спортивный директор Василий Чижов и главный тренер Николай Цулыгин ответили на вопросы журналистов. Стало известно, что Линус Умарк еще год назад решил, что минувший сезон станет для него последним в России.

Сегодня появилась информация о том, что Уфу может покинуть Александр Кадейкин. В его услугах заинтересован клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс». «Салават Юлаев» в свою очередь ведет с Кадейкиным переговоры о контракте.

Мы находимся в диалоге с агентом. Стадия переговоров очень высокая, я не хочу комментировать варианты с НХЛ. Контракт почти подписан. Мы постараемся с ним договориться. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Летом следующего года в Уфе пройдет предсезонный турнир. Участие в нем примут только российские клубы. Швейцарская команда «Амбри-Пиотта» отказалась от приезда в столицу Башкортостана. Что касается трансферных новостей, то пока рано что-либо комментировать. К тому же ни Александр Курносов, ни Василий Чижов, ни Николай Цулыгин не имеют контракта с клубом на следующий сезон.