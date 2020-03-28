Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Российский Минздрав обновил рекомендации против коронавирусной инфекции. Документ был опубликован на официальном сайте ведомства вчера, 27 марта. В министерстве отметили, что обновление разослано во все регионы страны.

Вчера, 27 марта, в Минздраве России сообщили, что чем выше возраст пациента, тем больше вероятность летального исхода. У людей старше 80 лет она составила от 15 до 20%, у пациентов старше 70 лет - до 8%, у людей старше 60 лет - 3,3%.