Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Российский Минздрав обновил рекомендации против коронавирусной инфекции. Документ был опубликован на официальном сайте ведомства вчера, 27 марта. В министерстве отметили, что обновление разослано во все регионы страны.
Ведомство обновило раздел, посвященный коронавирусу у беременных. Также особое внимание уделили медработникам в части профилактики.
Вчера, 27 марта, в Минздраве России сообщили, что чем выше возраст пациента, тем больше вероятность летального исхода. У людей старше 80 лет она составила от 15 до 20%, у пациентов старше 70 лет - до 8%, у людей старше 60 лет - 3,3%.
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тысяч случаев заболевания, умерли более 26 тысяч человек, вылечились 132 тысяч людей.
Фото: Интернет.