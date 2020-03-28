В России могут ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

В РФ из-за пандемии коронавируса могут ограничить продажу алкогольных напитков. Член Общественной палаты, глава проекта "Трезвая Россия" направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщило издание RT.

Со слов члена Общественной палаты, Правительство может полностью ограничить продажу алкоголя. Сейчас он предлагает ввести особый режим продаж спиртного до 1 мая. Сейчас рассматривается предложение продавать не больше литра спиртного крепче девяти градусов в одни руки.

Также он отметил, что ВОЗ призвала жителей страны отказаться от алкогольных напитков во время карантина. Ограничение действует на время борьбы с инфекцией.