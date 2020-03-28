Стало известно, когда в России закончится эпидемия коронавируса

Названа ориентировочная дата спада активности коронавируса в России. Данной информацией поделился главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Об этом сообщили в "Известиях".

Согласно прогнозам, распространение коронавирусной инфекции ожидается в конце апреля — начале мая. Специалист подчеркнул, что данная инфекция схожа с другими ОРВИ. Также он отметил, что активность эпидемического процесса снижается в теплое время года.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Войнович призвала жителей страны соблюдать меры предосторожности и сохранять спокойствие. С ее слов, в мире имеются более тяжелые заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли.

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, трое умерли.