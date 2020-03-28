Что закроется в Башкирии до 5 апреля?

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров утвердил дополнительные меры по снижению распространения коронавируса на территории региона. Указ был подписан вчера, 27 марта.

Согласно нововведениям, жители региона должны соблюдать режим самоизоляции. К данной категории граждан относятся люди старше 65 лет, граждане, имеющие различные заболевания, а также лица, проживающие вместе с ними. Исключением являются случаи приобретения лекарств, продуктов и обращений в организации, которые предоставляют услуги связи.

Школьные каникулы в Башкирии установлены в период с 23 марта по 5 апреля. С 6 апреля все образовательные учреждения перейдут на дистанционную форму обучения.

Также в Башкирии временно приостанавливается работа объектов розничной торговли, ТЦ, салонов красоты, банных комплексов и т.д. Исключением составили аптеки, организации, предоставляющие услуги связи, продуктовые, строительные и зоомагазины. Ограничение будет действовать с 28 марта по 5 апреля.

Организациям и предприятиям на территории республики рекомендуется активизировать внедрение удалённого режима работы с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также проводить обязательную дезинфекцию во всех помещениях в течение дня с периодичностью каждые два часа.